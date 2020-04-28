Marius Sumudica'dan Başkan Erdoğan'a büyük övgü! "Yaptıkları ortada"

Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli teknik direktörü Marius Sumudica, ülkesine yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin corona virüsü ile mücadelesine dikkat çekerken sağlık sistemine büyük övgülerde bulundu.

KİTAPLAR OKUYORUM

"Benim için zor, hepiniz için olduğu gibi. Futbol hakkında da kitaplar okuyorum. Takımımın sezon boyunca oynadığı maçları analiz ediyorum. Maç takviminin sıklığı dolayısıyla yapamadığımız bazı analizleri ekibimde yer alan oğlumla birlikte şu an daha iyi yapma fırsatımda oluyor. Çok yüksek gerilimli anlar oldu çünkü sezon içerisinde. Şu an bazı şeyleri daha iyi görme ve anlama fırsatım oluyor."

YAYINCI KURULUŞ KATAR'DA OYNANMASINI İSTEDİ

"Antalya'da oynanması Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın fikriydi. Ancak diğer takımlar tarafından onaylanmadı. Kazakistan'a gitmekle ilgili bilgilerin nereden geldiğine dair bir fikrim yok. Yayın haklarının sahibi beIN, şampiyonanın geri kalanını Katar'da oynatmak istiyordu. Sadece oranın Antalya'dan biraz daha sıcak olabileceğini düüşünüyorum ama beIN çok para ödüyor ve Katar merkezli olduğu için bu tip bir girişime sahip" dedi."





OYUNCULARI İKİ AY KİLİTLİ TUTAMAZSIN

"Maçların tek şehirde oynanmasının oyuncular açısından da sağlıklı olmayacağını ifade eden Sumudica: "Tıbbi olarak, evet. Oyuncular ve yetkililer otellerde tecrit edilecek, corona virüsü kontaminasyonu ihtimali az olacaktır. Spor açısından çeşitli problemler vardır. Maçlar için yeterli stadyum bulmak kolay olmayacak ve oyuncuları iki aydır evlere girdikten sonra iki ay boyunca tamamen kilitli tutmak çok zor olacak!Hiç kimse dört ay boyunca sadece evde ve bir otel odasında tutulmayı kabul etmediği için birçok çatışma ortaya çıkacaktır.Antalya'ya tatile gittiğimde, birkaç gün sonra zaten sıkıldım, bir yerde iki ay kalmak çok mantıksız."

TAKIMDA ORUÇ TUTANLAR İÇİN AYRI PROGRAM

"Takımda oruç tutan oyuncular için ayrı bir program yaptıklarını belirten Sumudica; "Eğitimlerimiz devam ediyor. Bu yüzden sıfırdan başlamayacağız. Kondisyoner antrenörümüz futbolcularım ile video konferans yöntemiyle idman yapıyor. Evde neler yapılabilirse onu yapmaya çalışıyoruz. Bisiklet, koşu bandı var. Ramazan başladı ve takımdaki Müslümanların ve diğer futbolcularımın ayrı bir programı var. Sadece güneş battıktan sonra yemek yiyorlar ve daha sonra uyanıyorlar."

MAAŞLAR DÜŞÜRÜLMEDİ

"Takımda kimsenin maaşında kesinti yapılmadı ve indirim istenmedi. Türkiye'de kulüplerin pahalı TV hakları var, sponsorları var ve devletten de yardım alıyorlar. Bu çok büyük bir yardım! Borçları ödendi ve uzun süreli kredi aldılar. Futbol konusunda çok tutkulu olan bir başkan var. Türkiye bu konuda çok şanslı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekten çok zeki."

BAŞKAN ERDOĞAN'I ÖVDÜM BENİ ELEŞTİRDİLER

"Recep Tayyip Erdoğan'ı övdüğü zamanlarda eleştirildiğini ifade eden Sumudica: "Eleştirildiğim zaman okudum, evet. Başkan Erdoğan'ın futbolda ve genel olarak Türkiye'de ne yaptığını görüyorum."

SAĞLIK SİSTEMİ BİRİNCİ SINIF



"Tıbbi sistem birinci sınıf, Türkler de 80 milyondan fazla insanın yaşadığı 100.000'den fazla vaka ve 3.000'den az ölümle corona virüsü krizini iyi yönetti. Şimdi Başakşehir'de tamamı vantilatörlerle donatılmış 4.000'den fazla yoğun bakım yatağı bulunan bir hastane inşa ettiler. Aralık ayında şiddetli zatürre nedeniyle hastaneye gitmiştim. Yani devlet futbolda da sadece takımlara para desteği sunmakla kalmadı. Altyapı harika."

TÜRKİYE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİR

"Türkiye'de Üçüncü ligde bulunan Samsunspor stadını görün! En iyi kalitede yepyeni. Aynı durum Manisa'da, Mersin'de, küçük liglerden kulüpler için de geçerli. Türkiye, yarın UEFA'nın izin vermesi durumunda Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilir, çünkü hiçbir şeye ihtiyacı olmayan koşullar zaten var. Avrupa'nın en büyüğü olduğunu düşündüğüm İstanbul'daki yeni havaalanı, Türkler tarafından rekor sürede inşa edildi!"