Hata düzelir
Arda Turan, "Birçok hata yaptım ama niyetim her zaman iyiydi. Niyet iyiyse hata düzelir. Hata yapmak, bence insanı geliştirir. Ben bundan hiç korkmuyorum, en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.
Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli markalardan olan Arda Turan, sosyal medya üzerinden yaptığı röportajla günah çıkardı. Başarılarının yanında birçok hata yaptığını itiraf eden milli futbolcu, "İnsan hata yapa yapa öğreniyor. Birçok hatalar yaptım ama hata yapmaktan vazgeçmiyorum. Hata diyorum, yanlış demiyorum. Çünkü niyetim her zaman iyiydi. Niyeti iyiyse düzeltebilir. Hata yapmak, bence insanı geliştirir. Ben bundan korkmuyorum, en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu.
EN AZ 3 YIL DAHA OYNARIM
Sağlığın herşeyden önce geldiğini belirten Arda, gelecekteki kariyeri için düşüncelerini şöyle paylaştı: Bugünlerde futbolu düşünmek bencillik olur. Sezon bittiğinde ailemle oturup en iyi kararı vermeye çalışacağız. Bonservisim elimde olacak. Bu da büyük bir avantaj. O yüzden rahat hareket edeceğiz. Daha önce Türkiye ve kulübümle ilgili fikrimi söylemiştim. İnşallah Galatasaray ve milli forma yeniden olur. En az 3 yıl daha futbol oynamak istiyorum. Hayırlısı diyelim. İnşallah, Allah gönlümüze göre versin.
MERİH VE ÇAĞLAR BARÇA'DA OYNAR
Merıh Demiral ve Çağlar Söyüncü çok rahatlıkla Barcelona'da forma giyebilir. Çağlar'ın oyun stili Mascherano'ya çok benziyor. Merih çalışırsa, ayaklarını topa daha çok oyuna sokmayı becerirse, Merih de buraya uygun bir isim.
AVCI İLE FUTBOLA GEÇİŞ
G.Saray PAF Takımı'nda top oynamaktan, futbol oynamaya Abdullah Avcı'yla beraber geçiş yaptık. Suat Kaya'dan futbolun inceliklerini, Hagi'den bireysel çok şey öğrendim. Gerets hücumcu ve cesurdu. Simeone savunmayı, Fatih hoca yeteneklerimi nerede kullanacağımı öğretti.
- 28.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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