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28 Nisan 2020, Salı
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Hata düzelir

Hata düzelir

, "Birçok hata yaptım ama niyetim her zaman iyiydi. Niyet iyiyse hata düzelir. Hata yapmak, bence insanı geliştirir. Ben bundan hiç korkmuyorum, en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli markalardan olan , sosyal medya üzerinden yaptığı röportajla günah çıkardı. Başarılarının yanında birçok hata yaptığını itiraf eden milli futbolcu, "İnsan hata yapa yapa öğreniyor. Birçok hatalar yaptım ama hata yapmaktan vazgeçmiyorum. Hata diyorum, yanlış demiyorum. Çünkü niyetim her zaman iyiydi. Niyeti iyiyse düzeltebilir. Hata yapmak, bence insanı geliştirir. Ben bundan korkmuyorum, en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

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  1. 28.4.2020
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