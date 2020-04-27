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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Tacikistan Ligi de askıya aldı

Tacikistan Ligi de askıya aldı

, ülkedeki maçların tarihine kadar askıya alındığını açıkladı.

Tacikistan Futbol Federasyonu, ülkedeki maçların tarihine kadar askıya alındığını açıkladı. Belarus, Burundi, Nikagaruga ve Türkmenistan'la birlikte futbolun devam ettiği ender ülkelerden olan Tacikistan'da kararın tedbir amacıyla alındığı bildirildi.
  1. 27.4.2020
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