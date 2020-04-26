Maradona: Tesislere dönmeyi dört gözle bekliyorum - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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: Tesislere dönmeyi dört gözle bekliyorum

Maradona: Tesislere dönmeyi dört gözle bekliyorum

ekiplerinden Gimnastia'yı çalıştıran efsane isim Diego Armanda , corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada futbolu çok özlediğini ve tesislere dönmeyi dört gözle beklediğini dile getirdi.

'in efsane futbolcularından 'yı çalıştıran , ülkesinde El Dia de La Plata gazetesine konuştu.

Bütün dünyada olduğu gibi Arjantin'de de garip durumun yaşandığını aktaran Maradona, "Estancia Chica'ya (Gimnasia'nın antrenman tesisleri) dönüp çocuklarımla tekrar çalışmaya başlamayı 4 gözle bekliyorum. Uzun bir tatilden döndükten sonra kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolcularıyla sürekli temas halinde olduklarını aktaran 59 yaşındaki teknik adam, takımının düşme hattına yakın olmasıyla ilgi soruya, "Yaptığımız çalışmalarla düşme hattından uzaklaşıyorduk. Şu an federasyonun kararın bekliyoruz. Bütün olası senaryolar üzerine hazırlıklıyız." cevabını verdi.

16 Mart'ta liglerin askıya alındığı Arjantin'de futbolun ne zaman tekrar başlacağı belli değil.

  1. 26.04.2020
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