Yılmaz Vural fotomac.com.tr'nin canlı yayın konuğu oluyor! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Futbol Yılmaz Vural fotomac.com.tr'nin canlı yayın konuğu oluyor!

fotomac.com.tr'nin canlı yayın konuğu oluyor!

Yılmaz Vural fotomac.com.tr'nin canlı yayın konuğu oluyor!

Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor Servisi, spor camiasının önemli isimlerini canlı yayın ile konuk alarak izleyiciyle buluşturuyor...

Bu kapsamda Türk futbolunun efsane isimlerinden Akhisarspor Teknik Direktörü fotomac.com.tr sayfasının canlı yayın konuğu olacak. Deneyimli spor adamı canlı yayında Tarık Demir moderatörlüğünde saat 14:00'te soruları yanıtlayacak. Vural'a, canlı yayını takip edenler de sorularını iletebilecek.

  1. 25.04.2020
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