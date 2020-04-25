Yılmaz Vural fotomac.com.tr'nin canlı yayın konuğu oluyor!
Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor Servisi, spor camiasının önemli isimlerini canlı yayın ile konuk alarak izleyiciyle buluşturuyor...
Bu kapsamda Türk futbolunun efsane isimlerinden Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural fotomac.com.tr Instagram sayfasının canlı yayın konuğu olacak. Deneyimli spor adamı canlı yayında Tarık Demir moderatörlüğünde saat 14:00'te soruları yanıtlayacak. Vural'a, canlı yayını takip edenler de sorularını iletebilecek.
- 25.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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