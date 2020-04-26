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26 Nisan 2020, Pazar
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Son dakika: Futbolcular havaalanında mahsur kaldı!

Son dakika: Futbolcular havaalanında mahsur kaldı!

Son dakika corona virüsü haberleri... Corona virüsü salgını nedeniyle ülkeler sınırlarını kapatırken, evlerine dönmek için uğraşan bazı yabancı futbolcular beklemedikleri zorluklarla karşılaştı. Arabistan Ligi'nde forma giyen Arjantinli 3 futbolcu ülkelerine dönmek için aktarma yapacakları 'da mahsur kaldı. İşte detaylar...

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkeler sınırlarını kapatırken, evlerine dönmek için uğraşan bazı yabancı futbolcular beklemedikleri zorluklarla karşılaştı.

'ın Al Ittihad takımında oynayan Leonardo Gil, Damac FC takımında oynayan Sergio Vittor ve Al-Shabab'ta oynayan Christian Guanca, ile Arjantin arasındaki uçuş yasağı nedeniyle Frankfurt Havaalanı'nda mahsur kaldı.

GEREKLİ İZNİ ALAMADILAR

Arabistan'dan Arjantin'e doğrudan uçuş olmadığı için – Brezilya – Arjantin rotasını izlemek zorunda olan ve aktarma yapmak için önce Frankfurt'a uçan 3 futbolcu, Arjantin yetkililerin gereken izni alamaması nedeniyle 1 haftadır boş havaalanında kalıyor.

"BU BİR UTANÇ"

Oyunculardan Gil yaptığı açıklamada, "Yapabildiğimiz her şeyi yaptık, tüm kapıları çaldık ancak dönüş olmadı. Bounos Aires'a boş uçaklar gitti, Arjantinli olmayanları taşıdı, bu bir utanç. Arjantin hükümeti neden bizi geride bırakıyor, anlamıyoruz" dedi.

"SADECE 2 ODA BULABİLDİK"

Otellerin de kapalı olduğunu ve kendilerini almadığını belirten Gil, "Sadece 2 oda bulabildik, onları da Guanca'nın kızlarına ve annesine verdik. Hepimiz havaalanında uyumak zorunda kaldık, burada kimse yok" ifadelerini kullandı.

FARKLI UÇUŞ NOKTALARINA GİTMEYE ÇALIŞACAKLAR

1 haftadır havaalanında mahsur kalan futbolcular şu anda, Arjantin hükümetinin vatandaşlarını almak için planladığı diğer uçuşlardan birine gitmeye çalışıyor. 27 Nisan'da Madrid'den, 29 Nisan'da Roma'dan, 1 Mayıs'ta 'ten ve 3 Mayıs'ta 'dan, Arjantin'e uçuşlar bulunuyor.

  1. 26.04.2020
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