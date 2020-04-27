Kopenhag EURO 2020'nin ev sahipliğinden çekilmek istiyor - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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'nin ev sahipliğinden çekilmek istiyor

Kopenhag EURO 2020'nin ev sahipliğinden çekilmek istiyor

Corona virüsü sebebiyle gelecek yıla ertelenen 'nin ev sahibi şehirlerinden olan 'nın başkenti 'ın, bu görevi devredebileceği açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Corona virüsü salgını sonrası 2021 yılına ertelenen 'ye bilindiği gibi bu yıl geçmiş senelerden farklı olarak tam 12 şehir ev sahipliği yapacaktı. Bu kentlerden biri olan 'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Futbol Federasyonu Başkanı Jesper Moller, şehrin EURO 2020 finallerine ev sahipliği yapma olasılığının düştüğünü duyurdu. Kopenhag ayrıca 2021 Tour de France'ın da başlayacağı şehirdi. Başkentin, bu iki dev organizasyonu kaldıramayacağı bildirildi. Başkan Moller, "İş birliği olmadan EURO 2020 maçlarını oynatamayız" dedi.

Kopenhag'da turnuvadaki B Grubu'nun (Danimarka, Finlandiya, , ) 3 karşılaşmasının ve son 16 turundan bir müsabakanın oynanması planlanıyordu. Şehir ev sahipliğinden çekilirse, 'nın nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.

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  1. 27.04.2020
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