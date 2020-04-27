Corona virüsü sebebiyle gelecek yıla ertelenen EURO 2020'nin ev sahibi şehirlerinden olan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın, bu görevi devredebileceği açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Corona virüsü salgını sonrası 2021 yılına ertelenen EURO 2020'ye bilindiği gibi bu yıl geçmiş senelerden farklı olarak tam 12 şehir ev sahipliği yapacaktı. Bu kentlerden biri olan Kopenhag'dan sürpriz bir açıklama geldi.
Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı Jesper Moller, şehrin EURO 2020 finallerine ev sahipliği yapma olasılığının düştüğünü duyurdu. Kopenhag ayrıca 2021 Tour de France'ın da başlayacağı şehirdi. Başkentin, bu iki dev organizasyonu kaldıramayacağı bildirildi. Başkan Moller, "İş birliği olmadan EURO 2020 maçlarını oynatamayız" dedi.
Kopenhag'da turnuvadaki B Grubu'nun (Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya) 3 karşılaşmasının ve son 16 turundan bir müsabakanın oynanması planlanıyordu. Şehir ev sahipliğinden çekilirse, UEFA'nın nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.
- 27.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kopenhag EURO 2020'nin ev sahipliğinden çekilmek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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