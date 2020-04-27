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27 Nisan 2020, Pazartesi
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'da iki yıldız satış listesinde! ...

Galatasaray'da iki yıldız satış listesinde! UEFA...

Corona virüsü sonrası kulüpleri yönünden denetleyip denetlemeyeceği merak konusu olan , eğer bu kriterleri askıya alırsa da stratejisini buna göre belirleyecek. Sarı-kırmızılılar FFP'den muaf olması durumunda iki yıldızından birini satarak kaynak oluşturacak.

'ın yeni sezon planlaması için gözü 'nın vereceği () kararında. Bir süredir UEFA'nın kıskacında olan Cimbom, corona virüsü sebebiyle FFP'nin askıya alınması durumunda önümüzdeki sezonun transferlerini sınırlamaya takılmadan rahatça yapabilecek.

Takvim'de yer alan habere göre FFP askıya alınırsa Galatasaray, "Sattığın kadar al" kuralından kurtulacak ve bonservis ödeyebilecek. Kısıtlama sürerse Luyindama veya Marcao'dan biri kaynak için satılacak. Sakatlığı öncesi , Luyindama için 14 milyon Euro teklif etmişti.

Cimbom, FFP uygulaması sürdüğü takdirde takımdaki maaş yükünü de azaltmak durumda. Kısıtlama sürerse listesindeki isimler son dönemdeki gibi kiralık oyuncular olacak.

  1. 27.04.2020
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