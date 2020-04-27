Galatasaray'da iki yıldız satış listesinde! UEFA...
Corona virüsü sonrası kulüpleri FFP yönünden denetleyip denetlemeyeceği merak konusu olan UEFA, eğer bu kriterleri askıya alırsa Galatasaray da transfer stratejisini buna göre belirleyecek. Sarı-kırmızılılar FFP'den muaf olması durumunda iki yıldızından birini satarak kaynak oluşturacak.
Galatasaray'ın yeni sezon planlaması için gözü UEFA'nın vereceği Finansal Fair Play (FFP) kararında. Bir süredir UEFA'nın kıskacında olan Cimbom, corona virüsü sebebiyle FFP'nin askıya alınması durumunda önümüzdeki sezonun transferlerini sınırlamaya takılmadan rahatça yapabilecek.
Takvim'de yer alan habere göre FFP askıya alınırsa Galatasaray, "Sattığın kadar al" kuralından kurtulacak ve bonservis ödeyebilecek. Kısıtlama sürerse Luyindama veya Marcao'dan biri kaynak için satılacak. Sakatlığı öncesi Aston Villa, Luyindama için 14 milyon Euro teklif etmişti.
Cimbom, FFP uygulaması sürdüğü takdirde takımdaki maaş yükünü de azaltmak durumda. Kısıtlama sürerse transfer listesindeki isimler son dönemdeki gibi kiralık oyuncular olacak.
- 27.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da iki yıldız satış listesinde! UEFA... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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