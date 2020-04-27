Galatasaray'da iki yıldız satış listesinde! UEFA...

Galatasaray'ın yeni sezon planlaması için gözü UEFA'nın vereceği Finansal Fair Play (FFP) kararında. Bir süredir UEFA'nın kıskacında olan Cimbom, corona virüsü sebebiyle FFP'nin askıya alınması durumunda önümüzdeki sezonun transferlerini sınırlamaya takılmadan rahatça yapabilecek.

Takvim'de yer alan habere göre FFP askıya alınırsa Galatasaray, "Sattığın kadar al" kuralından kurtulacak ve bonservis ödeyebilecek. Kısıtlama sürerse Luyindama veya Marcao'dan biri kaynak için satılacak. Sakatlığı öncesi Aston Villa, Luyindama için 14 milyon Euro teklif etmişti.

Cimbom, FFP uygulaması sürdüğü takdirde takımdaki maaş yükünü de azaltmak durumda. Kısıtlama sürerse transfer listesindeki isimler son dönemdeki gibi kiralık oyuncular olacak.