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27 Nisan 2020, Pazartesi
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'dan üç isme flaş sözleşme şartı!

Galatasaray'dan üç isme flaş sözleşme şartı!

Corona virüsünün ekonomik etkilerini azaltmaya çalışan , 1’er yıl daha sözleşmeleri olan Muslera ve Akbaba'ya yeni kontrat önerecek ancak yıllık ücretlerinde %30 indirim isteyecek. da maaşında indirime gitmeyi kabul ederse, Hollandalı yıldızla da yeni mukavele imzalanacak.

Coronavirüs tedbirleri kapsamında A takım bütçesini düşürme kararı alan yönetimi, futbolcularından maddi fedakârlık bekliyor. Sabah'ın haberine göre, yeni sezon planlamasını yapmaya başlayan sarı-kırmızılılar, üç yıldız oyuncusu için ortak hareket etme kararı aldı. İşte detaylar...

3 milyon 575 bin Euro ile takımda en fazla kazanan 3. isim olan Fernando Muslera ve 1 milyon 750 bin Euro ile yerlilerde tavan ücreti alan Emre Akbaba'nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Terim'in uzun vadeli planlamasında kadronun temel taşını oluşturan Muslera ve 'ye sözleşme uzatma teklifinde bulunulacak ancak iki oyuncudan da garanti paralarında yüzde 30'a yakın indirim yapmaları istenecek.

EMRE AKBABA'YA ÖDEMELER TÜRK LİRASI İLE
En az 3 yıl daha kaleyi koruyacağı düşünülen Uruguaylı 1 numaranın ücreti 2.5 milyon Euro seviyesine çekilecek, Emre Akbaba'ya ise TL üzerinden ödeme yapılacak. Muslera ve Emre gibi da ücretini indirmesi halinde yeni sözleşme imzalayacak. Bu sezon 2.2 milyon Euro kazanan Donk'a önerilecek rakam 1.5 milyon Euro'yu geçmeyecek. Hollandalı savunmacının takımda kalması bekleniyor.

  1. 27.04.2020
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