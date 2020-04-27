Galatasaray'dan üç isme flaş sözleşme şartı!
Corona virüsünün ekonomik etkilerini azaltmaya çalışan Galatasaray, 1’er yıl daha sözleşmeleri olan Muslera ve Emre Akbaba'ya yeni kontrat önerecek ancak yıllık ücretlerinde %30 indirim isteyecek. Ryan Donk da maaşında indirime gitmeyi kabul ederse, Hollandalı yıldızla da yeni mukavele imzalanacak.
Coronavirüs tedbirleri kapsamında A takım bütçesini düşürme kararı alan Galatasaray yönetimi, futbolcularından maddi fedakârlık bekliyor. Sabah'ın haberine göre, yeni sezon planlamasını yapmaya başlayan sarı-kırmızılılar, üç yıldız oyuncusu için ortak hareket etme kararı aldı. İşte detaylar...
3 milyon 575 bin Euro ile takımda en fazla kazanan 3. isim olan Fernando Muslera ve 1 milyon 750 bin Euro ile yerlilerde tavan ücreti alan Emre Akbaba'nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Terim'in uzun vadeli planlamasında kadronun temel taşını oluşturan Muslera ve Emre'ye sözleşme uzatma teklifinde bulunulacak ancak iki oyuncudan da garanti paralarında yüzde 30'a yakın indirim yapmaları istenecek.
EMRE AKBABA'YA ÖDEMELER TÜRK LİRASI İLE
En az 3 yıl daha kaleyi koruyacağı düşünülen Uruguaylı 1 numaranın ücreti 2.5 milyon Euro seviyesine çekilecek, Emre Akbaba'ya ise TL üzerinden ödeme yapılacak. Muslera ve Emre gibi Ryan Donk da ücretini indirmesi halinde yeni sözleşme imzalayacak. Bu sezon 2.2 milyon Euro kazanan Donk'a önerilecek rakam 1.5 milyon Euro'yu geçmeyecek. Hollandalı savunmacının takımda kalması bekleniyor.
- 27.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan üç isme flaş sözleşme şartı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.