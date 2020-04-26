Luis Nani ve Bruno Alves'i Türk antrenör Devrim Akarsu çalıştırıyor - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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ve 'i Türk antrenör çalıştırıyor

Luis Nani ve Bruno Alves'i Türk antrenör Devrim Akarsu çalıştırıyor

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Avrupa'nın birçok ligi ertelendi ve futbolcular çalışmalarına evlerinde devam ediyor. Ünlü futbolcuların bireysel antrenörlüğünü yapan Devrim Akarsun, yapılması gereken çalışmaları anlattı.

Birçok teknik adamın "hazırlanmak için yaklaşık 1 ay lazım" ve "maç temposunu kaldıracak seviyede antrenmanlar yapmak lazım, yeni bir sezona başlarmış gibi her şeyi yeniden çalışacağız" dediği gibi, dünya ve Avrupa kickboks şampiyonluğu bulunan fitness eğitmeni da bazı konulara dikkat çekiyor.

Daha önce , , Garry Rodrigues, , , ve daha birçok ismi özel olarak çalıştırarak maçlara hazırlayan Akarsu, şu anda da yine 'nin eski futbolcuları Portekizli Luis Nani ve Bruno Alves'e bireysel antrenmanlar yaptırıyor.
MLS'te Orlando City forması giyen Nani ile İtalya Serie A ekibi Parma'nın oyuncusu Alves'e videolu canlı bağlantılarla antrenman yaptıran Devrim Akarsu fonksiyonel ve crossfit çalışmalarla dünyaca ünlü futbolcuları formda tutuyor. Nani için ABD'ye, Alves için de Portekiz'e görüntülü bağlanarak oyuncularla günde 1'er saat çalıştıklarını söyleyen Akarsu, "Futbolcuların tempolu idmanlara başlamadan önce esneklik ve dayanıklılık kazanması gerekiyor. Onlara risksiz çalışmalar yaptırarak kaslarını zinde tutuyoruz. Nani ile akşam, Alves ile öğle saatlerinde çalışıyoruz. Adalelerini koruyacak şekilde idman yapıyoruz. yeniden başladığında oyuncuların sakatlanmaması için şimdiden tedbir alıyoruz" dedi.
'den de birçok futbolcuyla bazen sakatlık dönemlerinde bazen performanslarını en üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını da hatırlatan Akarsu, futbolcuların maç formunu yakalamaları için belirli bir süre tekrar takım halinde antrenman yapmaları gerektiğini vurguladı ve sakatlık yaşanmaması, hatta bunun kronik hale dönüşmemesi için fonksiyonel çalışmalara dikkat çekti.

  1. 26.04.2020
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