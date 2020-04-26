Son dakika: Corona virüsü nedeniyle Tacikistan Ligi askıya alındı!
Son dakika haberine göre; corona virüsünün (Covid-19) görülmediği nadir ülkelerden olan ve futbol müsabakalarının devam ettiği Tacikistan Ligi 10 Mayıs'a kadar askıya alındı.
Tacikistan Futbol Federasyonu, ülkedeki maçların 10 Mayıs tarihine kadar askıya alındığını açıkladı. Belarus, Burundi, Nikagaruga ve Türkmenistan'la birlikte futbolun devam ettiği ender ülkelerden olan Tacikistan'da şu ana kadar corona virüsü vakasına rastlanmadığı açıklandı.
Corona virüsü nedeniyle dünyada futbol dururken, Tacikistan, Burundi, Belarus, Nikaragua ve Türkmenistan'da ise karşılaşmalar devam ediyordu. Ancak bu ülkelerden Tacikistan, maçları askıya almaya karar verdi. Tacikistan Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada halkın sağlığı ve güvenliği için, kamu ve spor etkinliklerinin geçici olarak durdurulması kararını desteklediklerini ve tüm futbol organizasyonlarını 10 Mayıs tarihine kadar askıya aldığını açıkladı.
9 milyon nüfusu bulunan ülkede şu ana kadar kimsede Covid-19 testi pozitif çıkan olmadı.
- 26.04.2020
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