Polonya'da corona virüsü sonrası ertelenen ligler başlıyor! Son dakika haberleri - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Futbol Tarih verildi! Avrupa'da bir lig daha başlıyor

'da sonrası ertelenen ligler başlıyor!

Polonya'da corona virüsü sonrası ertelenen ligler başlıyor!

Son dakika haberine göre; salgını nedeniyle bir süredir futbola ara verilen 'da hükümetin aldığı karar doğrultusunda; liglerin 29 Mayıs tarihinde başlayacağı açıklandı.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan salgını nedeniyle neredeyse tüm dünyada futbol ligleri askıya alınmıştı. Salgının yayılımda hız kaybetmesi sebebiyle ara verilen futbola da kontrollü bir şekilde dönüş başladı.

Son dakika haberine göre 'da, hükümetin aldığı kararla birlikte liglerin 29 Mayıs tarihinde başlatılacağı açıklandı. Avrupa kıtasında yalnızca Belarus Ligi devam ediyordu.

Bilindiği gibi Avrupa'nın corona virüsünden en çok etkilenen ülkesi olan İtalya'da da federasyon başkanı mayıs ayının sonuna doğru lige yeniden başlayabilmeyi umduklarını dile getirmişti. Türkiye'de de spor bakanlığı ve federasyonun yaptığı toplantı sonrası ligin yeniden başlaması için öngörülen tarihin haziranın ikinci haftası olduğu bildirilmişti.

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  1. 25.04.2020
  2. Güncelleme: 25.04.2020 15:09
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