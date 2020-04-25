Polonya'da corona virüsü sonrası ertelenen ligler başlıyor!
Son dakika haberine göre; corona virüsü salgını nedeniyle bir süredir futbola ara verilen Polonya'da hükümetin aldığı karar doğrultusunda; liglerin 29 Mayıs tarihinde başlayacağı açıklandı.
Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını nedeniyle neredeyse tüm dünyada futbol ligleri askıya alınmıştı. Salgının yayılımda hız kaybetmesi sebebiyle ara verilen futbola da kontrollü bir şekilde dönüş başladı.
Son dakika haberine göre Polonya'da, hükümetin aldığı kararla birlikte liglerin 29 Mayıs tarihinde başlatılacağı açıklandı. Avrupa kıtasında yalnızca Belarus Ligi devam ediyordu.
Bilindiği gibi Avrupa'nın corona virüsünden en çok etkilenen ülkesi olan İtalya'da da federasyon başkanı mayıs ayının sonuna doğru lige yeniden başlayabilmeyi umduklarını dile getirmişti. Türkiye'de de spor bakanlığı ve federasyonun yaptığı toplantı sonrası ligin yeniden başlaması için öngörülen tarihin haziranın ikinci haftası olduğu bildirilmişti.
- 25.04.2020
- Güncelleme: 25.04.2020 15:09
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Polonya'da corona virüsü sonrası ertelenen ligler başlıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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