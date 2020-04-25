Porto Aboubakar'ın bonservisini belirledi!

Porto'da yaşadığı sakatlıklar sonrası gözden düşen Vincent Aboubakar'ın bonservis bedeli belli oldu. A Bola'da yer alan habere göre Portekiz temsilcisi 28 yaşındaki golcü oyuncu için 7 milyon Euro talep ediyor.

2018'in eylül ayında çapraz bağları kopan Kamerunlu futbolcu, o tarihten bu yana bir türlü istikrara kavuşamadı. Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun planları arasında yer almayan deneyimli yıldız, kariyerinin en parlak günlerini ise Beşiktaş'ta kiralık oynadığı sezonda geçirmişti.

Marega, Ze Luis ve Soares gibi isimlerin ardından takımda alternatif oyuncu durumuna düşen Aboubakar'ın sezon sonunda Porto'dan ayrılması bekleniyor. Golcü futbolcunun adı zaman zaman eski takımı Beşiktaş'la anılsa da açıklanan bonservis bedeli ile transferi zor gözüküyor.



