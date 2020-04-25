Porto Aboubakar'ın bonservisini belirledi!
Porto, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın bonservis bedelini belirledi. Portekiz ekibi, 28 yaşındaki futbolcu için 7 milyon Euro talep ediyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Porto'da yaşadığı sakatlıklar sonrası gözden düşen Vincent Aboubakar'ın bonservis bedeli belli oldu. A Bola'da yer alan habere göre Portekiz temsilcisi 28 yaşındaki golcü oyuncu için 7 milyon Euro talep ediyor.
2018'in eylül ayında çapraz bağları kopan Kamerunlu futbolcu, o tarihten bu yana bir türlü istikrara kavuşamadı. Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun planları arasında yer almayan deneyimli yıldız, kariyerinin en parlak günlerini ise Beşiktaş'ta kiralık oynadığı sezonda geçirmişti.
Marega, Ze Luis ve Soares gibi isimlerin ardından takımda alternatif oyuncu durumuna düşen Aboubakar'ın sezon sonunda Porto'dan ayrılması bekleniyor. Golcü futbolcunun adı zaman zaman eski takımı Beşiktaş'la anılsa da açıklanan bonservis bedeli ile transferi zor gözüküyor.
- 25.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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