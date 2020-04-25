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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Porto Aboubakar'ın bonservisini belirledi!

Porto Aboubakar'ın bonservisini belirledi!

Porto, bir dönem forması da giyen Kamerunlu golcü 'ın bonservis bedelini belirledi. Portekiz ekibi, 28 yaşındaki futbolcu için 7 milyon Euro talep ediyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Porto'da yaşadığı sakatlıklar sonrası gözden düşen 'ın bonservis bedeli belli oldu. A Bola'da yer alan habere göre Portekiz temsilcisi 28 yaşındaki golcü oyuncu için 7 milyon Euro talep ediyor.

2018'in eylül ayında çapraz bağları kopan Kamerunlu futbolcu, o tarihten bu yana bir türlü istikrara kavuşamadı. Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun planları arasında yer almayan deneyimli yıldız, kariyerinin en parlak günlerini ise 'ta kiralık oynadığı sezonda geçirmişti.

Marega, Ze Luis ve Soares gibi isimlerin ardından takımda alternatif oyuncu durumuna düşen Aboubakar'ın sezon sonunda Porto'dan ayrılması bekleniyor. Golcü futbolcunun adı zaman zaman eski takımı Beşiktaş'la anılsa da açıklanan bonservis bedeli ile transferi zor gözüküyor.


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  1. 25.04.2020
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