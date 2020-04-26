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26 Nisan 2020, Pazar
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A ’da şölenine buyurun

A Spor’da futbol şölenine buyurun

A , pazar günü ''an sporseverler için benzersiz bir şöleni hazırladı.

A , pazar günü ''an sporseverler için benzersiz bir şöleni hazırladı. Sabah 11.00'de 'ın 4-3'lük Bordeaux zaferiyle başlayacak olan program şöyle: Salah'lı 'un tüm maçları (14.00), Tarihi 4-4'lük Fenerbahçe-Galatasaray derbisi (16.00), A unutulmaz zaferi (20.00) ve ile 'nın oynadığı 2019 Finali.

  1. 26.4.2020
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