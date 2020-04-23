Şanlıurfalı çocuklara 23 Nisan sürprizi! Arda Turan... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
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Şanlıurfalı çocuklara 23 Nisan sürprizi! ...

Şanlıurfalı çocuklara 23 Nisan sürprizi! Arda Turan...

Şanlıurfalı çocuklara sürprizi geldi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Başkan, , ile interaktif toplantı gerçekleştirdi. Beyazgül, telekonferansa milli futbolcu Arda Turan'ı davet ederek çocuklara sürpriz yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı , ve dolayısıyla kentteki çocukları, milli futbolcu ile telekonferans yöntemiyle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklar evde geçiriyor.

Çocukları bayram gününde yalnız bırakmayan Başkan Beyazgül, ile interaktif toplantı gerçekleştirdi.

Çocuklar için Büyükşehir Belediyesinin yapacağı projeleri anlatan Beyazgül, telekonferansa milli futbolcu Arda Turan'ı davet ederek, çocuklara sürpriz yaptı.

İnteraktif toplantıya katılan Arda Turan, salgının bitmesinin ardından sohbet ettiği çocuklarla Şanlıurfa'da buluşma sözü verdi.

Başkan Beyazgül, telekonferans görüşmesinde çocuklarla bir araya gelen ve görüşmeye katılımıyla farkındalık oluşturan Arda Turan'a teşekkür etti.

  1. 23.04.2020
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