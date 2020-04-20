Wuhan Zall takımı şehre dönüş yaptı!
Çin'de corona virüsünün (Covid-19) ilk çıktığı yer olan Wuhan kentinin takımı Wuhan Zall, 104 günlük aradan sonra şehre geri döndü. Ekip, yaklaşık 4 ay önce İspanya'ya kampa gitmiş, salgın sonrası geri dönememişti.
Çin'in Wuhan Zall takımı 4 aylık aranın ardından şehrine döndü. Ocak ayında İspanya'nın Malaga şehrinde kamp çalışmalarına giden ve ardından artan corona virüsü salgını sonrası ülkeye dönemeyen Wuhan Zall, şehrine ulaştı. Wuhan şehrinin karantinada olmasından dolayı, İspanya'dan Almanya'ya uçan takım, 17 Mart'ta Çin'e indi. Kafile, Shenzhen'de 3 haftalık karantinaya girdi.
Karantina sürecini atlatan futbolcular ve teknik heyet, 104 gün sonra ise şehrine döndü. Tren istasyonunda taraftarlarının çiçeklerle karşıladığı takım, çarşamba günü idmanlarına başlayacak.
- 20.04.2020
- Güncelleme: 20.04.2020 11:11
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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