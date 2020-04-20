Wuhan Zall takımı şehre dönüş yaptı! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Wuhan Zall takımı şehre döndü!

takımı şehre dönüş yaptı!

Wuhan Zall takımı şehre dönüş yaptı!

'de corona virüsünün (Covid-19) ilk çıktığı yer olan Wuhan kentinin takımı , 104 günlük aradan sonra şehre geri döndü. Ekip, yaklaşık 4 ay önce 'ya kampa gitmiş, salgın sonrası geri dönememişti.

'in takımı 4 aylık aranın ardından şehrine döndü. Ocak ayında 'nın Malaga şehrinde kamp çalışmalarına giden ve ardından artan corona virüsü salgını sonrası ülkeye dönemeyen Wuhan Zall, şehrine ulaştı. Wuhan şehrinin karantinada olmasından dolayı, İspanya'dan 'ya uçan takım, 17 Mart'ta Çin'e indi. Kafile, Shenzhen'de 3 haftalık karantinaya girdi.

Karantina sürecini atlatan futbolcular ve teknik heyet, 104 gün sonra ise şehrine döndü. Tren istasyonunda taraftarlarının çiçeklerle karşıladığı takım, çarşamba günü idmanlarına başlayacak.

  1. 20.04.2020
  2. Güncelleme: 20.04.2020 11:11
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Wuhan Zall takımı şehre dönüş yaptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA