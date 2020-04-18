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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Şikeden 5 yıl men

Şikeden 5 yıl men

'in Rössjöholm takımında forma giyen Nijeryalı futbolcu , şike yaptığı gerekçesiyle 5 yıl men cezası aldı. Mayıs 2017'de forması giyerken takım arkadaşı Stamatopoulos'a düşük performans sergilemesi için 2 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,3 milyon lira) teklif eden Etuhu'ya 2025'e kadar futboldan men cezası verildiğini duyuruldu.

'in Rössjöholm takımında forma giyen Nijeryalı futbolcu , şike yaptığı gerekçesiyle 5 yıl men cezası aldı. Mayıs 2017'de forması giyerken takım arkadaşı Stamatopoulos'a düşük performans sergilemesi için 2 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,3 milyon lira) teklif eden Etuhu'ya 2025'e kadar futboldan men cezası verildiğini duyuruldu.
  1. 18.4.2020
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