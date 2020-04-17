Anderlecht resmen duyurdu! Samir Nasri kayıp
Son dakika haberine göre; Belçika ekiplerinden Anderlecht, corona virüsü salgını nedeniyle izin alarak ülkeden ayrılan Samir Nasri'ye yaklaşık 2 haftadır ulaşamadıklarını açıkladı.
Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin durdurulmasının ardından birçok futbolcu, takımlarından izin alarak ülkelerine dönüş sağladı.
Ancak Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'te ilginç bir olay yaşandı. Beyaz-morlu ekip, ülkeden ayrılan Samir Nasri'den haber alamadıklarını açıkladı.
Nasri'nin bireysel olarak idmanlarını sürdürmesi ve antrenman sonuçlarını takımla paylaşması gerektiği, ancak bu konuda kendilerine herhangi bir bilginin ulaşmadığı belirtildi.
DUBAI'DE İDDİASI
Belçika basınından DH Les Sports'un haberine göre yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan Fransız yıldız, Dubai'de bulunuyor.
Bu sezon Anderlecht ile 9 karşılaşmaya çıkan Samir Nasri, rakip fileleri 2 kez sarsabildi.
- 17.04.2020
- Güncelleme: 17.04.2020 21:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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