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17 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Futbol Resmen duyurdular! Fransız yıldız kayıp

resmen duyurdu!

Anderlecht resmen duyurdu! Samir Nasri kayıp

Son dakika haberine göre; ekiplerinden , salgını nedeniyle alarak ülkeden ayrılan 'ye yaklaşık 2 haftadır ulaşamadıklarını açıkladı.

salgını nedeniyle liglerin durdurulmasının ardından birçok futbolcu, takımlarından alarak ülkelerine dönüş sağladı.

Ancak Ligi ekiplerinden 'te ilginç bir olay yaşandı. Beyaz-morlu ekip, ülkeden ayrılan 'den haber alamadıklarını açıkladı.

Nasri'nin bireysel olarak idmanlarını sürdürmesi ve antrenman sonuçlarını takımla paylaşması gerektiği, ancak bu konuda kendilerine herhangi bir bilginin ulaşmadığı belirtildi.

DUBAI'DE İDDİASI

Belçika basınından DH Les Sports'un haberine göre yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan Fransız yıldız, Dubai'de bulunuyor.

Bu sezon Anderlecht ile 9 karşılaşmaya çıkan Samir Nasri, rakip fileleri 2 kez sarsabildi.

  1. 17.04.2020
  2. Güncelleme: 17.04.2020 21:26
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