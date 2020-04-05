İl hakeminin eşi corona virüsünü atlattı! Sıra hakemde... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
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İl hakeminin eşi corona virüsünü atlattı! Sıra hakemde...

İl hakeminin eşi corona virüsünü atlattı! Sıra hakemde...

Zonguldaklı İl Hakemi Eren Ferhat Çelik'in eşi , corona virüsü salgının büyük bir kısmını atlatarak evde tedavi edilmesine başlandı.

Zonguldaklı İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi corona virüsü teşhisi nedeniyle ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Çelik çiftinden iyi haberler gelmeye başladı. Tuğçe Yozgatlı Çelik'in salgının büyük bir kısmını atlattığı ve tedavisinin evde devam edilmesine karar verildi. Öte yandan İl Hakemi Çelik'in durumunun ise iyiye gittiği ve tedavisine devam edildiği belirtildi.
  1. 05.04.2020
  2. Güncelleme: 05.04.2020 21:52
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