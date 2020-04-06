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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Sezonlar birleşsin

Sezonlar birleşsin

: Bu sezon 1 ayda bitebilir. Arkasından hemen yeni sezona geçilsin.

Usta Teknik Direktör , 'in 1 ayda yapılacak maçlarla tamamlanabileceğini yeni sezonun da hemen arkasından devam edebileceğini söyledi. Tecrübeli hoca, "Bilim insanları, virüsün 'de 8-9 hafta sonra en üst noktaya ulaşacağını söylüyor. Demek ki hazirana kadar sürecek. Eğer bu sezon tamamlanacaksa, ligin 34. haftası ağustos sonunda bitirilebilir ve ara vermeden yeni sezona başlanabilir. Bu sezon sıkıştırılmış takvimle oynanabilir" dedi. 8 maçın 4 haftada oynanabileceğini söyleyen Mustafa Denizli, "Ligin ikinci yarısında milli takım için çalışma ve hazırlık süreci yaratmış oluruz çünkü unutmayalım ki 2021'de Avrupa Şampiyonası finalleri oynanacak. 4 haftada 8 maç oynanır ve ligi tamamlarsın. Yeni sezona eylülde başlarsın. 25-28 kişilik kadrolar bu maç periyodunu çok rahat çıkarabilirler. Çok da sıkışık değil bu" sözlerini kullandı.
  1. 6.4.2020
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