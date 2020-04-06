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06 Nisan 2020, Pazartesi
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’un talibi çok

Cameron Jerome’un talibi çok

ekiplerinden 'nin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı golcü 'a Championship takımlarından teklif yağıyor.

ekiplerinden 'nin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı golcü 'a Championship takımlarından teklif yağıyor. Bu sezon 23 lig maçında sadece 3 gol atan 33 yaşındaki futbolcuyu eski kulübü Derby olmak üzere Swansea ile Millwall'ın istediği vurgulandı. Göztepe'nin ise Jerome'un yerine yıldız bir golcüyü yeni sezonda kadrosuna katacağı bildirildi.
  1. 6.4.2020
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