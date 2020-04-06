Herkes evde mi? İşte yıldızların ev halleri

Corona virüsü salgını tüm dünyayı kasıp kavururken spor camiası evde vakit geçirmeye devam ediyor. "Evde Kal" çağrılarına uyan sporcular, hem çalışıyor hem de evdeki hallerini sosyal medyada sergiliyor. İşte dünyaca ünlü futbolcuların ev halleri...
6 Nisan 2020 Pazartesi 00:51
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Corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'de olduğu gibi dünyanın dört bir yanında da insanlara "Evde Kal" çağrıları yapılıyor. Spor dünyasının yıldızları da sosyal medya hesaplarından görüntüler paylaşarak bu çağrıları destekliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını nedeniyle önce maçlar seyircisiz oynandı, sonra ligler ve spor müsabakaları iptal edildi. Yerli ve yabancı pek çok sporcu evlerinde bireysel çalışmalar yaparak formlarını korumaya çalışıyor.
Sporcular da pek çok insan gibi vakitlerinin kalan kısmını aileleriyle birlikte etkinlikler yaparak ve sosyal medya gönderileriyle evdeki yaşamlarını takipçileriyle paylaşmayı tercih ediyor. Biz de Fotomaç olarak bu paylaşımları derledik.
İŞTE YILDIZ SPORCULARIN KARANTİNA PAYLAŞIMLARI
LIONEL MESSI
Messi, oğulları Mateo ve Ciro ile evde eğlenceli vakit geçiriyor.
CRISTIANO RONALDO
Ronaldo, bu videoyla birlikte "Evde kal, tarzını koru" mesajını paylaştı