Herkes evde mi? İşte yıldızların ev halleri

Sporcular da pek çok insan gibi vakitlerinin kalan kısmını aileleriyle birlikte etkinlikler yaparak ve sosyal medya gönderileriyle evdeki yaşamlarını takipçileriyle paylaşmayı tercih ediyor. Biz de Fotomaç olarak bu paylaşımları derledik.

İŞTE YILDIZ SPORCULARIN KARANTİNA PAYLAŞIMLARI