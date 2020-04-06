‘Hep kazandın yine kazanacaksın’
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri'nde evinde oynadığı maçları hiç kaybetmemesine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, 'evde kal' videosu paylaştı.
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri'nde evinde oynadığı maçları hiç kaybetmemesine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, 'evde kal' videosu paylaştı. Muharrem Kasapoğlu, "Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın" notunu da düştü. Bu arada Kasapoğlu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u da ayrı ayrı etiketleyerek, aynı ifadeleri kullandı.
- 6.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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