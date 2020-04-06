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06 Nisan 2020, Pazartesi
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‘Hep kazandın yine kazanacaksın’

‘Hep kazandın yine kazanacaksın’

, hesabından çağrıda bulundu. A 'nın Elemeleri'nde evinde oynadığı maçları hiç kaybetmemesine dikkat çeken , 'evde kal' videosu paylaştı.

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, hesabından çağrıda bulundu. A 'nın Elemeleri'nde evinde oynadığı maçları hiç kaybetmemesine dikkat çeken , 'evde kal' videosu paylaştı. Muharrem Kasapoğlu, "Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın" notunu da düştü. Bu arada Kasapoğlu, , ve 'u da ayrı ayrı etiketleyerek, aynı ifadeleri kullandı.

  1. 6.4.2020
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