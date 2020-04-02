Son dakika! Lig şampiyonu resmen ilan edildi
Son dakika haberine göre, corona virüsü nedeniyle ertelenen Belçika Pro League, resmi olarak durduruldu ve Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne'nin de forma giydiği Club Brugge şampiyon ilan edildi.
Belçika basınında yer alan haberde federasyon, normal sezondan kalan 1 haftayı oynatmayacak ve en yakın rakibiyle 15 puan farkla bulunan lider Club Brugge'ü şampiyon ilan edecek.
16 takımlı Belçika Ligi'nde 30 haftalık normal sezon bitiminde şampiyonluk turu adı altında play-off mücadelesi ilk 4 takımın katılımıyla yapılıyor ve play-off'u lider bitiren takım şampiyon oluyordu.
Habere göre Belçika Futbol Federasyonu, formaliteden de olsa bu kararını takımlara sunacak ve ardından resmi açıklama yapılacak.
Öte yandan küme düşmenin olmayacağı Belçika Ligi gelecek sezon alt ligden iki takımın yükselmesiyle 18 takımlı olarak yapılacak.
Alınan karar sonrası Belçika Pro League'nde Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ve Gent, Avrupa Ligi'ne ise Charleroi, Antwerp ve Standard katılmak için mücadele edecek.
- 02.04.2020
- Güncelleme: 02.04.2020 15:29
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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