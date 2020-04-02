Son dakika! Lig şampiyonu resmen ilan edildi

Belçika basınında yer alan haberde federasyon, normal sezondan kalan 1 haftayı oynatmayacak ve en yakın rakibiyle 15 puan farkla bulunan lider Club Brugge'ü şampiyon ilan edecek.

16 takımlı Belçika Ligi'nde 30 haftalık normal sezon bitiminde şampiyonluk turu adı altında play-off mücadelesi ilk 4 takımın katılımıyla yapılıyor ve play-off'u lider bitiren takım şampiyon oluyordu.

Habere göre Belçika Futbol Federasyonu, formaliteden de olsa bu kararını takımlara sunacak ve ardından resmi açıklama yapılacak.

Öte yandan küme düşmenin olmayacağı Belçika Ligi gelecek sezon alt ligden iki takımın yükselmesiyle 18 takımlı olarak yapılacak.

Alınan karar sonrası Belçika Pro League'nde Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ve Gent, Avrupa Ligi'ne ise Charleroi, Antwerp ve Standard katılmak için mücadele edecek.