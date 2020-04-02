Arda Turan yeni aldığı villa için bu rakamı ödedi!
Devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir'le kiralık sözleşmesini fesheden Arda Turan, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Tecrübeli futbolcunun genişleyen ailesi için büyük bir villa satın aldığı ifade edildi. İşte Arda'nın yeni evi için ödediği çılgın rakam...
2 Nisan 2020 Perşembe 11:33
Güncelleme: 02.04.2020 12:18
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Önceki yıl Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, üç katlı bir villa kiralayıp o dönem sevgilisi olan Aslıhan Doğan'ın da ailesiyle oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi'deki ünlüler arasına katılmıştı. Turan, eşi Aslıhan Doğan ile evlendikten sonra da bu villada oturmaya devam etmişti.
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Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre ikinci oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, kiracı olarak oturdukları sitede ev sahibi oldu.
Arda Turan, yaklaşık 5 milyon dolara el değiştiren, sitenin en büyük villalarından biri olan 600 metrekarelik bir villa satın aldı.
Turan çiftinin villası, sitenin en yüksek yerinde, 2 dönüm bahçe içinde yer alıyor. 5 oda 3 salondan oluşan villanın bahçesinde büyükçe bir yüzme havuzu da var.
Çift, villanın dekorasyonu için bir iç mimarla anlaşmış ama corona virüsü nedeniyle çalışmalar durmuş. Ancak Asil Aslan dünyaya gelene kadar yeni yuvalarına geçmeyi planlıyorlarmış.