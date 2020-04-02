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02 Nisan 2020, Perşembe
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Maracana Stadı hastalara açılacak

Maracana Stadı hastalara açılacak

'nın Rio de Janeiro'daki dünyaca ünlü stadı Maracana, koronavirüsle mücadele kapsamında hastaneye dönüştürülüyor.

'nın Rio de Janeiro'daki dünyaca ünlü stadı Maracana, koronavirüsle mücadele kapsamında hastaneye dönüştürülüyor. Brezilya basınında yer alan haberlerde, Maracana Stadı'nda Kovid-19 hastalarının kalacağı 400 yataklı geçici bir hastane kurulacağı belirtildi. Açıklamada, saha zemininin korunacağı, çevresindeki atletizm pisti, stat içi bölümler ile otoparkın, hastane, lojistik merkezi ve depo olarak kullanılacağı aktarıldı.
  1. 2.4.2020
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