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26 Mart 2020, Perşembe
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Hleb tepkili

Belarus'un efsane ismi , liglerin devam etmesine tepki gösterdi.

Belarus'un efsane ismi , liglerin devam etmesine tepki gösterdi. Kariyerini Borisov'da sürdüren 38 yaşındaki oyuncu "Koronavirüs kimsenin umrunda değil. Bu inanılmaz bir şey. Herkes 'da 'da olanları okuyor ve tedirgin" diye konuştu. Hleb, 'de ve formalarını taşıdı.

  1. 26.3.2020
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