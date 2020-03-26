Hleb tepkili

Belarus'un efsane ismi Hleb, liglerin devam etmesine tepki gösterdi. Kariyerini Borisov'da sürdüren 38 yaşındaki oyuncu "Koronavirüs kimsenin umrunda değil. Bu inanılmaz bir şey. Herkes İtalya'da İspanya'da olanları okuyor ve tedirgin" diye konuştu. Hleb, Türkiye'de Konyaspor ve Gençlerbirliği formalarını taşıdı.