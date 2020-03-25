FIFA'dan devrim gibi karar! Sözleşmesi bitecek futbolcular...

Ertelenen futbol liglerinde sezonların temmuz-ağustos dönemine sarkma ihtimali güçlü bir şekilde ortaya çıkarken, bu durumda sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcuların açığa düşme, sezonun geri kalanında takımlarının formalarını giyememe durumunu ortaya çıkarmıştı.

Bu durumdan kaynaklanacak sıkıntıları ortadan kaldırmak adına FIFA'nın özel bir çalışma içerisine girdiği ve bununla ilgili alınacak tedbirleri masaya yatırdığı belirtiliyor.

FIFA konuyla ilgili olarak, sözleşme uzatımı yapmaya hazırlanıyor. Yapılacak sözleşme uzatımıyla birlikte, ertelenen ligler nedeniyle kulüplerin futbolcularını sezonun geri kalanı için kaybetme ihtimali ortadan kalkacak.

KARAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Sezon sonu sözleşmelerinin 30 Haziran'da son bulacak olması göz önünde bulundurularak, haziran sonrasına sarkacak liglerde top koşturmalarının önü açılacak.

FIFA tüm dünyada geçerli olmak üzere 30 Haziran'da sona erecek futbolcuların kontratlarını uzatmaya hazırlanıyor.

Bu durum uyarınca sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratlarını 1 veya 2 ay otomatik olarak uzatacak bir karara önümüzdeki günlerde imza atılması bekleniyor.

Bir çok ülke liginde baş ağrıtmaya hazır konuyla ilgili atılacak tüm dünyayı bağlayıcı bir adımın, sorunu çözerek futbol sezonlarının tamamlanmasını sağlayacağı değerlendirmesi yapılıyor.