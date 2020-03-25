Eski İngiliz futbolcu Kevin Davies koronavirüsle mücadelede gönüllü olacak - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
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Eski koronavirüsle mücadelede gönüllü olacak

Eski İngiliz futbolcu Kevin Davies koronavirüsle mücadelede gönüllü olacak

Eski , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkesinde gönüllü sağlık personeli olarak görev yapacak. 2015'te futbolu bırakan Davies, "Bugüne kadar ailem için yaptıkları her şeye bir teşekkür olarak 'ye kayıt oldum. Siz de eğer uygunsanız hemen başvurun." ifadelerini kullandı.

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gönüllü çalışmak için Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne () başvurduğunu duyurdu.

Kariyerinde Southampton, Blackburn Rovers ve gibi takımların formasını giyen ve 2015'te futbolu bırakan Davies, "Bugüne kadar ailem için yaptıkları her şeye bir teşekkür olarak NHS'ye kayıt oldum. Siz de eğer uygunsanız hemen başvurun." ifadelerini kullandı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, salgınla mücadele için 65 bin emekli veya istifa etmiş personeli göreve çağırmış, 250 bin de gönüllü aradıklarını kaydetmişti.

  1. 25.03.2020
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