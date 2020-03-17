UEFA'dan flaş koronavirüs iptali

Koronavirüs, tüm spor branşlarını durdurdu. Virüs etkisini en çok spor üzerinde gösterdi. Avrupa'nın büyük bir bölümünde ligler ertelendi. Avrupa'ya göre daha güvenli bir durumda olan Türkiye'de ise Süper lig karşılaşmaları seyircisiz olarak oynanıyor. UEFA, 55 ülkenin temsilcileriyle birlikte bir telekonferans düzenleyecek. Konferansta ülkemizi Servet Yardımcı temsil edecek.



UEFA REZERVASYONLARI İPTAL ETTİ

UEFA bugün yapılacak kritik telekonferans öncesi flaş bir hamleye imza attı. EURO2020'nin ev sahibi şehirlerinden Kopenhag'daki otel rezervasyonlarının tamamı iptal edildi.