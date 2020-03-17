UEFA'dan flaş koronavirüs iptali
Futbol dünyasının gözü UEFA’nın ülke temsilcileriyle yapacağı telekonferanstayken, UEFA’dan flaş bir hamle geldi. Koronavirüs sebebiyle Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde ligler ertelendi. Hem EURO 2020 hem yerel liglerin kaderinin belirleneceği toplantı öncesinde UEFA, Kophenhag’daki tüm otel rezervasyonlarını iptal etti.
Koronavirüs, tüm spor branşlarını durdurdu. Virüs etkisini en çok spor üzerinde gösterdi. Avrupa'nın büyük bir bölümünde ligler ertelendi. Avrupa'ya göre daha güvenli bir durumda olan Türkiye'de ise Süper lig karşılaşmaları seyircisiz olarak oynanıyor. UEFA, 55 ülkenin temsilcileriyle birlikte bir telekonferans düzenleyecek. Konferansta ülkemizi Servet Yardımcı temsil edecek.
UEFA REZERVASYONLARI İPTAL ETTİ
UEFA bugün yapılacak kritik telekonferans öncesi flaş bir hamleye imza attı. EURO2020'nin ev sahibi şehirlerinden Kopenhag'daki otel rezervasyonlarının tamamı iptal edildi.
- 17.03.2020
- Güncelleme: 17.03.2020 14:12
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA'dan flaş koronavirüs iptali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.