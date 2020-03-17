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17 Mart 2020, Salı
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'dan flaş koronavirüs iptali

UEFA'dan flaş koronavirüs iptali

Futbol dünyasının gözü ’nın ülke temsilcileriyle yapacağı telekonferanstayken, UEFA’dan flaş bir hamle geldi. Koronavirüs sebebiyle Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde ligler ertelendi. Hem EURO 2020 hem yerel liglerin kaderinin belirleneceği toplantı öncesinde UEFA, Kophenhag’daki tüm otel rezervasyonlarını iptal etti.

Koronavirüs, tüm spor branşlarını durdurdu. Virüs etkisini en çok spor üzerinde gösterdi. Avrupa'nın büyük bir bölümünde ligler ertelendi. Avrupa'ya göre daha güvenli bir durumda olan Türkiye'de ise Süper lig karşılaşmaları seyircisiz olarak oynanıyor. , 55 ülkenin temsilcileriyle birlikte bir telekonferans düzenleyecek. Konferansta ülkemizi Servet Yardımcı temsil edecek.

UEFA REZERVASYONLARI İPTAL ETTİ
UEFA bugün yapılacak kritik telekonferans öncesi flaş bir hamleye imza attı. EURO2020'nin ev sahibi şehirlerinden Kopenhag'daki otel rezervasyonlarının tamamı iptal edildi.

  1. 17.03.2020
  2. Güncelleme: 17.03.2020 14:12
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