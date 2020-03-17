Infantino: Dünya Kulüpler Kupası ertelensin!
FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Çin'de gerçekleştirilecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelenmesi talebinde bulunacağını belirtti.
UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) da 2020 Kupa Amerika'yı bir yıl erteleme kararının ardından İnfantino, yazılı bir açıklama yaptı.
Infantino, iyi futbol için dengeli çözümler bulmak ve tüm paydaşların çıkarlarını korumak amacıyla yarın FIFA Konseyini telekonferans ile toplantıya davet ettiğini belirtip, 24 takımın katılımıyla Çin'de düzenlenecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın, 2021 sonuna, 2022'ye veya 2023 yılına ertelenmesi teklifinde bulunacağını aktardı.
FIFA Başkanı ayrıca, UEFA ve CONMEBOL'un kararlarının konseyde tasdik edilmesini isteyeceğini kaydetti.
2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın Çin'de haziran-temmuz aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyordu.
- 17.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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