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07 Mart 2020, Cumartesi
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'den kadın hakemlere görev

MHK'den kadın hakemlere görev

() (), 8 Günü dolayısıyla 486 vizeli kadın hakemden 406'sını çeşitli liglerde görevlendirdi.

, 8 Günü dolayısıyla bu hafta sonu oynanacak Profesyonel Ligler, Bölgesel Amatör Ligi, Kadınlar Ligleri, , Amatör Kümeler ve 's Cup müsabakalarında olmak üzere 486 vizeli kadın hakemden 406'sını (yüzde 84) görevlendirdi.
Bu hakemlerin 16'sı Turkish Women's Cup'ta, 6'sı 3. Lig'de, 40'ı BAL Ligi'nde, 29'u Kadınlar Ligi'nde, 37'si Akademi Ligleri, 278'i de Amatör Küme'de sahada yer alacak.

, ayrıca tüm kadınların 8 Mart 'nü de kutladı.

  1. 07.03.2020
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