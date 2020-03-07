MHK'den kadın hakemlere görev
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 486 vizeli kadın hakemden 406'sını çeşitli liglerde görevlendirdi.
Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta sonu oynanacak Profesyonel Ligler, Bölgesel Amatör Ligi, Kadınlar Ligleri, Akademi Ligleri, Amatör Kümeler ve Turkish Women's Cup müsabakalarında olmak üzere 486 vizeli kadın hakemden 406'sını (yüzde 84) görevlendirdi.
Bu hakemlerin 16'sı Turkish Women's Cup'ta, 6'sı TFF 3. Lig'de, 40'ı BAL Ligi'nde, 29'u Kadınlar Ligi'nde, 37'si Akademi Ligleri, 278'i de Amatör Küme'de sahada yer alacak.
MHK, ayrıca tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.
- 07.03.2020
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
MHK'den kadın hakemlere görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.