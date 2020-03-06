Fortuna Sittard 1-1 Zwolle | MAÇ SONUCU
Hollanda Eredivise'nin 26. haftasında Fortuna Sittard, evinde ağırladığı Zwolle ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü Cox kaydederken, deplasman takımının sayısı Thy'den (P) geldi.
Hollanda Eredivise'nin 26. haftasında Fortuna Sittard ile Zwolle karşı karşıya geldi.
Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 71. dakikasında Sittard, Cox ile 1-0 öne geçti.
Dakikalar 90'ı gösterirken Zwolle, Thy'nin penaltıdan attığı golle durumu eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.
- 07.03.2020
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Yorum
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