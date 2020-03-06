Fortuna Sittard 1-1 Zwolle | MAÇ SONUCU - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Haberler Futbol Zwolle 1 puanı 90'da kaptı!

1-1 | MAÇ SONUCU

Fortuna Sittard 1-1 Zwolle | MAÇ SONUCU

'nin 26. haftasında , evinde ağırladığı ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü kaydederken, deplasman takımının sayısı 'den (P) geldi.

'nin 26. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 71. dakikasında Sittard, ile 1-0 öne geçti.

Dakikalar 90'ı gösterirken Zwolle, 'nin penaltıdan attığı golle durumu eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.

  1. 07.03.2020
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