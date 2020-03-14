FIFA'dan koronavirüs kararı: Kulüpler mili takımlara futbolcu göndermek zorunda değil - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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'dan koronavirüs kararı: Kulüpler mili takımlara futbolcu göndermek zorunda değil

FIFA'dan koronavirüs kararı: Kulüpler mili takımlara futbolcu göndermek zorunda değil

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (), kulüplerin  oyuncu göndermesini zorunlu kılan maddeyi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Mart ve Nisan ayları için askıya aldığını açıkladı.

'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeler arasında koyulan seyahat kısıtlamaları nedeniyle Mart ve Nisan aylarında kulüplerin oyuncu gönderme zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada; alınan kararın sadece oyuncular ve halkın sağlığı ile ilgili olmadığı belirtilerek, bazı takımların önemli futbolcularının salgın nedeniyle sahalardan uzak kalacağı, bazı kulüplerin ise bu gelişmelerden etkilenmeyeceğine dikkat çekildi. Bu noktalar göz önünde bulundurularak, rekabete zarar gelmesinin önlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Öte yandan, FIFA, Mart ve Nisan aylarında yapılması planlanan tüm uluslararası müsabakaların, gereksiz sağlık risklerinden ve potansiyel haksız spor durumundan kaçınmak için güvenli ortam oluşuncaya kadar ertelenmesi önerisinde de bulundu.
Açıklamada ayrıca, Asya ve 'da oynanacak olan FIFA eleme maçlarının da, FIFA ile ilgili konfederasyonlar arasındaki görüşmelerin ardından ertelendiği hatırlatıldı.

  1. 14.03.2020
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