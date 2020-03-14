FIFA'dan koronavirüs kararı: Kulüpler mili takımlara futbolcu göndermek zorunda değil
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), kulüplerin milli takımlara oyuncu göndermesini zorunlu kılan maddeyi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Mart ve Nisan ayları için askıya aldığını açıkladı.
FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeler arasında koyulan seyahat kısıtlamaları nedeniyle Mart ve Nisan aylarında kulüplerin milli takımlara oyuncu gönderme zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada; alınan kararın sadece oyuncular ve halkın sağlığı ile ilgili olmadığı belirtilerek, bazı takımların önemli futbolcularının salgın nedeniyle sahalardan uzak kalacağı, bazı kulüplerin ise bu gelişmelerden etkilenmeyeceğine dikkat çekildi. Bu noktalar göz önünde bulundurularak, rekabete zarar gelmesinin önlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.
Öte yandan, FIFA, Mart ve Nisan aylarında yapılması planlanan tüm uluslararası müsabakaların, gereksiz sağlık risklerinden ve potansiyel haksız spor durumundan kaçınmak için güvenli ortam oluşuncaya kadar ertelenmesi önerisinde de bulundu.
Açıklamada ayrıca, Asya ve Güney Amerika'da oynanacak olan FIFA Dünya Kupası eleme maçlarının da, FIFA ile ilgili konfederasyonlar arasındaki görüşmelerin ardından ertelendiği hatırlatıldı.
- 14.03.2020
- Sergen Yalçın Galatasaray derbisinin şifresini verdi! "Bu maçı alırsak..."
- Beşiktaş'ta transfer harekatı! İngiltere'den geliyor...
- Kayserispor'dan altyapıdaki 3 futbolcuya profesyonel sözleşme
- FIFA'dan koronavirüs kararı: Kulüpler mili takımlara futbolcu göndermek zorunda değil
- Fenerbahçe 3 isme imzayı attırdı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
FIFA'dan koronavirüs kararı: Kulüpler mili takımlara futbolcu göndermek zorunda değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.