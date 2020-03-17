Aleksander Ceferin'den erteleme kararına ilişkin açıklama!
Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen organizasyonlar arasına EURO 2020'de katıldı. 2021 yılında oynanmasına karar verilen organizasyon için UEFA Başkanı'ndan ilk açıklama geldi.
Koronavirüs nedeniyle ertelenen EURO 2020'nin 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenmesine karar verilmişti. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin erteleme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Ceferin'in açıklamları...
"Şu an organizasyonu ertelemek tek seçeneğimizdi. Hepimiz biliyoruz ki Avrupa'daki bu korkunç virüs yaşamı oldukça zorlu bir hale getirdi."
"EURO 2020'yi ertelemek, yerel lig ve kulüpler düzeyindeki diğer uluslararası turnuvalarda sezonu bitirebilmek için de tek seçeneğimizdi."
"Şu an için bütün olarak futbolu ve hem oyuncuların hem de taraftarların sağlığını düşünmeliyiz. Bu nedenle bu erteleme kararını aldık ve 55 ülkenin tamamının da desteğine sahibiz."
- 17.03.2020
- Güncelleme: 17.03.2020 17:39
- Aleksander Ceferin'den erteleme kararına ilişkin açıklama!
- Sörtloth için flaş transfer iddiası! Real Madrid'in ardından...
- Göztepe-Çaykur Rizespor maçı seyircisiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?
- Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı seyircisiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?
- Galatasaraylı Ömer Bayram ameliyat oldu!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aleksander Ceferin'den erteleme kararına ilişkin açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.