Aleksander Ceferin'den erteleme kararına ilişkin açıklama!

Koronavirüs nedeniyle ertelenen EURO 2020'nin 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenmesine karar verilmişti. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin erteleme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Ceferin'in açıklamları...

"Şu an organizasyonu ertelemek tek seçeneğimizdi. Hepimiz biliyoruz ki Avrupa'daki bu korkunç virüs yaşamı oldukça zorlu bir hale getirdi."

"EURO 2020'yi ertelemek, yerel lig ve kulüpler düzeyindeki diğer uluslararası turnuvalarda sezonu bitirebilmek için de tek seçeneğimizdi."

"Şu an için bütün olarak futbolu ve hem oyuncuların hem de taraftarların sağlığını düşünmeliyiz. Bu nedenle bu erteleme kararını aldık ve 55 ülkenin tamamının da desteğine sahibiz."