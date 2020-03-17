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17 Mart 2020, Salı
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Haberler Futbol UEFA Başkanı'ndan flaş açıklama "Mecburduk!"

'den erteleme kararına ilişkin açıklama!

Aleksander Ceferin'den erteleme kararına ilişkin açıklama!

Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen organizasyonlar arasına 'de katıldı. 2021 yılında oynanmasına karar verilen organizasyon için Başkanı'ndan ilk açıklama geldi.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen 'nin 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenmesine karar verilmişti. Başkanı erteleme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Ceferin'in açıklamları...

"Şu an organizasyonu ertelemek tek seçeneğimizdi. Hepimiz biliyoruz ki Avrupa'daki bu korkunç virüs yaşamı oldukça zorlu bir hale getirdi."

"EURO 2020'yi ertelemek, yerel lig ve kulüpler düzeyindeki diğer uluslararası turnuvalarda sezonu bitirebilmek için de tek seçeneğimizdi."

"Şu an için bütün olarak futbolu ve hem oyuncuların hem de taraftarların sağlığını düşünmeliyiz. Bu nedenle bu erteleme kararını aldık ve 55 ülkenin tamamının da desteğine sahibiz."

  1. 17.03.2020
  2. Güncelleme: 17.03.2020 17:39
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