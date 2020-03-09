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09 Mart 2020, Pazartesi
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'den ayrıldı

Elvir Baljic Tuzla City'den ayrıldı

Bir dönem 'de ve başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen eski futbolcu 'in teknik direktörlük kariyeri kötü başladı. 1. () takımlarından , Elvir Baljic ile yollarını ayırdı. Kulübün yapılan açıklamada, geçen ekim ayında teknik direktörlük görevine getirilen Baljic ile anlaşmalı olarak yolların ayrıldığı belirtildi.

1. () takımlarından , ile yollarını ayırdı. Kulübün yapılan açıklamada, geçen ekim ayında teknik direktörlük görevine getirilen Baljic ile anlaşmalı olarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Baljic, yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısında alınan kötü sonuçlar ve takımın kupadan elenmesinden kendini kısmen sorumlu tuttuğunu kaydederek, "Teknik direktörün değiştirilmesi, 10 futbolcunun değiştirilmesinden daha kolay. Sezonun kalanında kulübe başarılar diliyorum. Takıma taze kan ve yeni bir enerji gerekli." ifadelerini kullandı.

Tuzla City, 22 hafta sonunda lider Saraybosna'nın 10 puan gerisinde, 35 puanla 5. sırada bulunuyor.

Bosna Hersek A 'nın formasını 38 kez giyen Baljic, 'de , , , , MKE Ankaragücü ve İstanbulspor, 'da da ile Rayo Vallecano'da oynamıştı.

Teknik direktör Safet Susic'in Bosna Hersek A Milli Takımı'nda yardımcılığını da yapan Baljic, bir dönem 'u da çalıştırmıştı.

  1. 09.03.2020
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