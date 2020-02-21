MLS takımlarından Cincinnati Ajax'tan ayrılan Siem de Jong'u transfer etti - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Futbol Adı Türk kulüpleriyle anılıyordu! MLS'e transfer oldu

Cincinnati Ajax'tan ayrılan Siem de Jong'u transfer etti

Cincinnati Ajax'tan ayrılan Siem de Jong'u transfer etti

Amerikan Birinci Futbol Ligi () ekibi Cincinnati, bir dönem adı Türk kulüpleriyle de anılan 'nın Ajax takımından ayrılan orta saha oyuncusu Siem de Jong'u renklerine bağladı.

Cincinnati Kulübü, Ajax ile sözleşmesi feshedilen 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu De Jong ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine 2007'de Ajax ile başlayan De Jong, 'de , 'da Sydney ve ülkesinde PSV formaları da giymişti.

liginde 4 lig, bir kupa şampiyonluğu yaşayan De Jong, bu sezon forma şansı bulmakta zorlandığı Ajax ile çıktığı 9 maçın 7'sinde sonradan oyuna dahil olmuştu.

MLS'te 2020 sezonu 1 Mart'ta başlayacak. Cincinnati, ilk hafta maçında New York Red Bulls'a konuk olacak.

  1. 21.02.2020
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