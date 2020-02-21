Cincinnati Ajax'tan ayrılan Siem de Jong'u transfer etti
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Cincinnati, bir dönem adı Türk kulüpleriyle de anılan Hollanda'nın Ajax takımından ayrılan orta saha oyuncusu Siem de Jong'u renklerine bağladı.
Cincinnati Kulübü, Ajax ile sözleşmesi feshedilen 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu De Jong ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Profesyonel kariyerine 2007'de Ajax ile başlayan De Jong, İngiltere'de Newcastle United, Avustralya'da Sydney ve ülkesinde PSV formaları da giymişti.
Hollanda liginde 4 lig, bir kupa şampiyonluğu yaşayan De Jong, bu sezon forma şansı bulmakta zorlandığı Ajax ile çıktığı 9 maçın 7'sinde sonradan oyuna dahil olmuştu.
MLS'te 2020 sezonu 1 Mart'ta başlayacak. Cincinnati, ilk hafta maçında New York Red Bulls'a konuk olacak.
- 21.02.2020
- Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı?
- Hıncal Uluç: Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok
- Erman Toroğlu: Bildiriye kim imza attıysa şu anda konuşamaz
- Hıncal Uluç: Öğrendim ki Erman beni mahkemeye vermiş
- Levent Tüzemen: Bence risk alması gereken takım Fenerbahçe
- Fatih Terim'den derbinin kaderini belirleyen ilk 11! 3 isim birden...
- Ersun Yanal'dan ters köşe! Kadıköy'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi...
- Getafe-Ajax maçında Ryan Babel'den olay hareket! Herkes şaştı kaldı
- Dev derbi öncesi Ersun Yanal ve Fatih Terim'in planları ortaya çıktı
- Onur Recep Kıvrak ortaya çıktı! İşte son hali
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Cincinnati Ajax'tan ayrılan Siem de Jong'u transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.