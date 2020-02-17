Tottenham Leipzig maçını VAR hakemi Abdulkadir Bitigen!
Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu müsabakasında görev alacak. İngilter'nin Tottenham ile Almanya'nın Leipzig takımları arasında oynanacak olan karşılaşmada VAR Hakemi olarak görev aldı.
Bu sezon hem Süper Ligde hem de Ziraat Türkiye Kupasındaki başarılı performansı ile dikkat çeken Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen, 19 Şubat 2020 Çarşamba günü İngiltere'nin Tottenham ile Almanya'nın Leipzig takımları arasında oynanacak olan karşılaşmada VAR Hakemi olarak görev aldı.
İngiltere'nin Londra şehrindeki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Müsabakanın VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen görev yapacak.
- 17.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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