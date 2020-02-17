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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Tottenham Leipzig maçını VAR hakemi Abdulkadir Bitigen!

Tottenham Leipzig maçını VAR hakemi Abdulkadir Bitigen!

Bitigen, Şampiyonlar Ligi Son 16 turu müsabakasında görev alacak. İngilter'nin Tottenham ile 'nın Leipzig takımları arasında oynanacak olan karşılaşmada VAR Hakemi olarak görev aldı.

Bu sezon hem hem de Ziraat Türkiye Kupasındaki başarılı performansı ile dikkat çeken Bitigen, 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 'nin Tottenham ile 'nın Leipzig takımları arasında oynanacak olan karşılaşmada VAR Hakemi olarak görev aldı.

İngiltere'nin Londra şehrindeki Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada 'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Müsabakanın VAR hakemleri olarak ve Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

  1. 17.02.2020
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