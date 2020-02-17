Horozkentspor 5-0 Alanya Demirspor | MAÇ SONUCU
Denizli kadın futbol takımı Horozkentspor, 3.Lig'in 3’üncü grup 12. hafta maçında Alanya Demirspor’a konuk oldu. Horozkentspor kadın futbol takımı maçı 5-0 skorla kazandı.
Denizli'nin tek kadın futbol takımı Horozkent Spor Kulübü 3.Lig'deki yolculuğuna emin adımlarla ilerliyor.
12. haftada Alanya Demirspor'a konuk olan yeşil-siyahlı ekip maçın başlamasıyla birlikte 7.dakikada Rabiya İsgi'nin ayağından gol buldu. Maçın 11'inci dakikasında ise Seda Er durumu 2-0 yaptı. Horozkentspor ilk yarıyı 2-0 üstünlükle bitirdi. Oyun üstünlüğünü koruyan Denizli ekibi ikinci yarıda yaptığı baskı ve ataklar ile maçın skoru 5-0 yaparak Antalya'dan galibiyetle döndü. Denizli kadın futbol takımı olan Horozkentspor 12'de 12 yaparak gruptaki liderliğini sürdürüyor.
- 18.02.2020
- Güncelleme: 18.02.2020 10:37
- Galatasaray'da Merih Demiral vakası! İşte Mustafa Kapı'nın yeni takımı
- Fenerbahçe - Galatasaray | Muhtemel 11'ler
- İşte Fenerbahçe'nin gizli planı! Ersun Yanal'ın yerine o isim geliyor
- Derbi öncesi Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Yıldız isim...
- Eski hocası açıkladı! ''Mustafa Kapı ve Arda Turan...''
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Horozkentspor 5-0 Alanya Demirspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.