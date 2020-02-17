Horozkentspor 5-0 Alanya Demirspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
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5-0 | MAÇ SONUCU

Horozkentspor 5-0 Alanya Demirspor | MAÇ SONUCU

kadın takımı , 3.Lig'in 3’üncü grup 12. hafta maçında ’a konuk oldu. Horozkentspor kadın futbol takımı maçı 5-0 skorla kazandı.

'nin tek kadın takımı Horozkent Spor Kulübü 3.Lig'deki yolculuğuna emin adımlarla ilerliyor.

12. haftada 'a konuk olan yeşil-siyahlı ekip maçın başlamasıyla birlikte 7.dakikada Rabiya İsgi'nin ayağından gol buldu. Maçın 11'inci dakikasında ise Seda Er durumu 2-0 yaptı. ilk yarıyı 2-0 üstünlükle bitirdi. Oyun üstünlüğünü koruyan Denizli ekibi ikinci yarıda yaptığı baskı ve ataklar ile maçın skoru 5-0 yaparak 'dan galibiyetle döndü. Denizli kadın futbol takımı olan Horozkentspor 12'de 12 yaparak gruptaki liderliğini sürdürüyor.

  1. 18.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 10:37
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