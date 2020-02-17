Sahayı terk etmişti... Portolu Moussa Marega'dan ırkçılık açıklaması!

Dünya futbolunda yaşanan ırkçılık skandallarına bir yenisi Portekiz'de eklendi. Portekiz Ligi'nin 21. haftasında Porto'nun Guimaraes'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Moussa Marega, tribünlerden gelen ırkçı saldırıların ardından sinirlenerek oyuna devam etmedi.

Tribünlerden gelen "Cehenneme git Marega" tezahüratlarına çok sinirlenen Marega, sinirlerine hakim olamazken, takım arkadaşları 28 yaşındaki futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. Irkçı saldırılara sinirlenen Malili futbolcu oyundan çıkmadı istedi ve sahayı terk etti.

"TEN RENGİMİ SEVİYORUM"

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklamayla Guimaraes taraftarlarına tepki gösteren Moussa Marega, "Ayrıca hakemlere de beni korumadıkları ve sarı kart gösterdikleri için teşekkür ederim çünkü ten rengimi seviyorum. Umarım bir daha maçta bunları yaşamam" ifadelerini kullandı.

CONCEIÇAO: SAHAYA ISINMAK İÇİN ÇIKTIĞIMIZDAN İTİBAREN HAKARET EDİLDİ

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sergio Conceiçao ise, "Bu tip şeyler olduğunda maç arka planda kalır. Hepimiz öfkeliyiz. Bunu yapanlar küçük bir grup da olsa, sahaya ısınmak için çıktığımızdan itibaren Marega'ya hakaret edildi. Biz, milliyetine, boyuna, saç rengine, ten rengine bakılmaksızın bir aileyiz. Biz insanız, saygıyı hak ediyoruz. Bugün burada olanlar talihsizlikti" diye konuşmuştu.