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23 Aralık 2019, Pazartesi
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'dan ırkçı futbolcuya 10 maç men

FIFA'dan ırkçı futbolcuya 10 maç men

, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki -Bahreyn karşılaşmasında ırkçılık yaptığı gerekçesiyle, Bahreynli futbolcu Sayed Baqer'e 10 maç men cezası verildiğini açıkladı.

, 14 Kasım'da 'da oynanan mücadelede soyunma odasına giderken ev sahibi ülkenin taraftarlarına doğru "çekik göz" hareketi yapan Baqer'in, ırkçı davranışı nedeniyle 10 maç men cezası aldığını duyurdu.

Bahreynli futbolcunun ayrıca 30 bin frangı para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Cezanın, Baqer'in tribündeki bir taraftar tarafından kamerayla çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüsüne dayandırılarak verildiği ifade edildi.

  1. 23.12.2019
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