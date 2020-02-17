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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Spor liderlik yerini sağlamlaştırdı!

ALG Spor liderlik yerini sağlamlaştırdı!

Spor, Kadınlar 1. Ligi’nin 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı ’u 7-2 mağlup etti. Bu sonuçla 37 puana yükselen ALG Spor, liderliğini de sürdürdü.

Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Spor Kadın Futbol Takımı, yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Ligin 13. haftasında deplasmanda 'a konuk olan Gaziantep temsilcisi, zorlu maçı 7 - 2 kazanarak puanı 37 yaptı ve liderliğini sürdürdü. ALG Spor, bu maçla birlikte ligin en az gol yiyen takımı da olurken gol averajını da 35'e yükseltti. Karşılaşma Fatih Stadında oynanan karşılaşmada Spor taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Maça etkili başlayan ALG Spor, 7-2'lik farklı bir skorla sahadan galip ayrıldı.

YENİ TRANSFERLER SAHADA GÖZ DOLDURDU

Gaziantep temsilcisinin, devre arasında aldığı ettiği 3 yeni futbolcusu da bu maçta ilk kez forma giydi. Yeni transferler Alesia, Neslihan ve Aleyna ilk 11'de kendilerine yer buldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan ALS Spor Teknik Direktör Aslı Canan Sabırlı, "Bütün gayretimiz, çabamız Gaziantep'imizi temsil edip Avrupa Ligi'ne taşımak" dedi.

  1. 17.02.2020
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