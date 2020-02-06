MAÇ SONUCU Athletic Bilbao 1-0 Barcelona
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde San Mames Baria Stadyumu'nda Barcelona'yı ağırlayan Athletic Bilbao, rakibini uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya geldi.
San Mames Baria Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın son dakikalarına da golsüz eşitlikle girilirken, Athletic Bilbao 90+3'te Williams'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Bilbao adını yarı finale yazdırdı.
- 07.02.2020
- Güncelleme: 07.02.2020 11:29
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