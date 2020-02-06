MAÇ SONUCU Athletic Bilbao 1-0 Barcelona - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri MAÇ SONUCU Athletic Bilbao 1-0 Barcelona

MAÇ SONUCU 1-0

MAÇ SONUCU Athletic Bilbao 1-0 Barcelona

'nda 'yı ağırlayan , rakibini uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın son dakikalarına da golsüz eşitlikle girilirken, Athletic Bilbao 90+3'te Williams'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Bilbao adını yarı finale yazdırdı.

  1. 07.02.2020
  2. Güncelleme: 07.02.2020 11:29
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU Athletic Bilbao 1-0 Barcelona haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN