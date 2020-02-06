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06 Şubat 2020, Perşembe
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kramponlarını astı!

Hugo Almeida kramponlarını astı!

Bir dönem ülkemizde formasını da giyen Portekizli yıldız 35 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı.

Portekizli santrfor oyuncusu , kariyerini noktaladı.

Futbol hayatına 2001 yılında başlayan Almeida, 19 yıllık kariyerinde 12 takımda forma giydi. Bu 19 yılda 486 maça çıkan golcü futbolcu, 147 gol atarken 54 asist yaptı. 57 kez de milli takım formasını terleten 35 yaşındaki forvet, 19 defa gol sevinci yaşadı.

2010/11 sezonunun devre arasında 'a transfer olan Hugo Almeida, siyah - beyazlı kulüpte 110 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 47 gola atan Almeida, 20 de asist yapma başarısı gösterdi.


  1. 06.02.2020
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