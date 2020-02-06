Hugo Almeida kramponlarını astı!
Bir dönem ülkemizde Beşiktaş formasını da giyen Portekizli yıldız Hugo Almeida 35 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı.
Portekizli santrfor oyuncusu Hugo Almeida, futbol kariyerini noktaladı.
Futbol hayatına 2001 yılında başlayan Almeida, 19 yıllık kariyerinde 12 takımda forma giydi. Bu 19 yılda 486 maça çıkan golcü futbolcu, 147 gol atarken 54 asist yaptı. 57 kez de milli takım formasını terleten 35 yaşındaki forvet, 19 defa gol sevinci yaşadı.
2010/11 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Hugo Almeida, siyah - beyazlı kulüpte 110 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 47 gola atan Almeida, 20 de asist yapma başarısı gösterdi.
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