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06 Şubat 2020, Perşembe
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’nin konuştuğu Mehmet, ’u ziyaret etti

Türkiye’nin konuştuğu Mehmet, Alanyaspor’u ziyaret etti

Kulüp Başkanı Hasan , maçta gol pozisyonuna girdiği sırada rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak, skordan önce rakibinin sağlığını gözeten Kestelsporlu futbolcu 'a teşekkür ederek forma hediye etti.

(BAL) 7'nci Grup'ta lider durumda bulunan Alanya temsilcisi Kestelspor'un, Yatağanspor ile oynadığı maçta gol pozisyonuna girdiği sırada rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak centilmenlik örneği sergileyen 25 yaşındaki , Alanyanspor'u ziyaret etti. Bu davranışın ardından birçok kesimden beğeni ve takdir alan Küçükdurmuş'a Başkan teşekkür etti ve ardından üzerinde ismi yazan forması hediye etti. Antrenmanı izleyen Mehmet Küçükdurmuş ise bu jestinden dolayı Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

  1. 06.02.2020
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