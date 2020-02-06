MAÇ SONUCU Ahtletic Bilbao 1-0 Barcelona - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
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MAÇ SONUCU Ahtletic Bilbao 1-0

MAÇ SONUCU Ahtletic Bilbao 1-0 Barcelona

'nda 'yı ağırlayan , rakibini uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın son dakikalarına da golsüz eşitlikle girilirken, Athletic Bilbao 90+3'te Williams'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Bilbao adını yarı finale yazdırdı.

  1. 07.02.2020
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