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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Tümer Metin Zonguldak'ta

Zonguldaklı eski mili futbolcu bir dizi ziyaretler için 'a geldi. Tümer Metin, antrenmanını, kulüp binasını ve Belediye Başkanı Selim Alan'ı makamında ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

, ilk olarak Kömürspor'un Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'ndaki antrenmanını ziyaret ederek, Kömürspor'un 20'inci hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Kırklarelispor maçı öncesinde oyunculara moral verdi.

Ardından Metin, Kulüp binasını ziyaret ederek Kulüp Başkanı Süleyman Caner'le bir araya geldi. Son olarak Tümer Metin, Zonguldak Belediye Başkanı Seli Alan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Alan'la yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrasında belediye binasında ayrılan Metin'i hayranları da yalnız bırakmazken, belediye çalışanları ve kırmızı-lacivertli taraftarlar Tümer Metin'le fotoğraf çektirdi.

  1. 22.01.2020
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