Zonguldaklı eski mili futbolcu Tümer Metin bir dizi ziyaretler için Zonguldak'a geldi. Tümer Metin, Zonguldak Kömürspor antrenmanını, kulüp binasını ve Belediye Başkanı Selim Alan'ı makamında ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.
Tümer Metin, ilk olarak Zonguldak Kömürspor'un Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'ndaki antrenmanını ziyaret ederek, Kömürspor'un 20'inci hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Kırklarelispor maçı öncesinde oyunculara moral verdi.
Ardından Metin, Kulüp binasını ziyaret ederek Kulüp Başkanı Süleyman Caner'le bir araya geldi. Son olarak Tümer Metin, Zonguldak Belediye Başkanı Seli Alan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Alan'la yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrasında belediye binasında ayrılan Metin'i hayranları da yalnız bırakmazken, belediye çalışanları ve kırmızı-lacivertli taraftarlar Tümer Metin'le fotoğraf çektirdi.
- 22.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Tümer Metin Zonguldak'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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