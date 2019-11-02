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Tümer Metin'den yıllar sonra gelen Sergen Yalçın itirafı!
Tümer Metin, Galatasaray'ın Rizespor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Fatih Terim'in kadroda yaptığı değişikliği yorumlayan Tümer Metin, Sergen Yalçın ile ilgili de yıllar sonra bir itirafta bulundu. İşte o değerlendirmeler ve Sergen Yalçın detayı...
2 Kasım 2019 Cumartesi 12:35
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Tümer Metin, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından yorumlarda bulundu.
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"AKŞAMIN KAZANANI ÖMER BAYRAM"
Bu akşamın kazananı Galatasaray, kazananı Ömer Bayram. Galatasaray'ın mevcut 9 haftalık sorunlarından bir tanesi oyun hızıydı. Geçen 2-3 seneden kaybettikleri oyun hızıydı.
Ömer, süratli ve topla mesafe kat edebiliyor. Rakip arkası koşu yapıyor. Galatasaray'da hiç kimse bunu yapmıyor. Babel, Ömer Bayram'dan fersah fersah daha iyi oyuncudur ama topu ayağına ister.
Topu alır vurur gider. Rakip arkası koşu. Veriyor Ömer Bayram. Bazen yanlış da veriyor ama verip arkaya koşu atıyor.