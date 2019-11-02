Tümer Metin'den yıllar sonra gelen Sergen Yalçın itirafı! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
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Tümer Metin'den yıllar sonra gelen Sergen Yalçın itirafı!

Tümer Metin, Galatasaray'ın Rizespor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Fatih Terim'in kadroda yaptığı değişikliği yorumlayan Tümer Metin, Sergen Yalçın ile ilgili de yıllar sonra bir itirafta bulundu. İşte o değerlendirmeler ve Sergen Yalçın detayı...
2 Kasım 2019 Cumartesi 12:35
Tümer Metin'den yıllar sonra gelen Sergen Yalçın itirafı!

Tümer Metin, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından yorumlarda bulundu.

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Tümer Metin'den yıllar sonra gelen Sergen Yalçın itirafı!

"AKŞAMIN KAZANANI ÖMER BAYRAM"

Bu akşamın kazananı Galatasaray, kazananı Ömer Bayram. Galatasaray'ın mevcut 9 haftalık sorunlarından bir tanesi oyun hızıydı. Geçen 2-3 seneden kaybettikleri oyun hızıydı.

Tümer Metin'den yıllar sonra gelen Sergen Yalçın itirafı!

Ömer, süratli ve topla mesafe kat edebiliyor. Rakip arkası koşu yapıyor. Galatasaray'da hiç kimse bunu yapmıyor. Babel, Ömer Bayram'dan fersah fersah daha iyi oyuncudur ama topu ayağına ister.

Tümer Metin'den yıllar sonra gelen Sergen Yalçın itirafı!

Topu alır vurur gider. Rakip arkası koşu. Veriyor Ömer Bayram. Bazen yanlış da veriyor ama verip arkaya koşu atıyor.

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Tümer Metin'den yıllar sonra gelen Sergen Yalçın itirafı!

"BUNU G.SARAY'DA YAPAMAZSIN"

Ben hala şaşkınlıkla Emre Mor'un kendini geliştirememesine, hala aynı şeyleri deneyip aynı tekrarlarda yanılgıya düşmesine inanamıyorum. Şimdi, Tuncay Şanlı Danimarka'ya izlemeye gitti.

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