Tümer Metin'den yıllar sonra gelen Sergen Yalçın itirafı!

Tümer Metin, Galatasaray'ın Rizespor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Fatih Terim'in kadroda yaptığı değişikliği yorumlayan Tümer Metin, Sergen Yalçın ile ilgili de yıllar sonra bir itirafta bulundu. İşte o değerlendirmeler ve Sergen Yalçın detayı...

2 Kasım 2019 Cumartesi 12:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





