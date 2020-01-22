İspanya Kral Kupası son 32 turunda Barcelona, 2. Lig ekibi Ibiza'yı Antoine Griezmann'ın 72 ve 90+4'te attığı gollerle 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
İspanya Kral Kupası son 32 turunda Barcelona, Ibiza ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 9. dakikasında Ibiza, Caballe'nin golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
71. dakikada Barcelona, Antoine Griezmann'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
90+5'te tekrar sahneye çıkan Griezmann, Katalan ekibini son 16 turuna taşıdı.
- 23.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
MAÇ SONUCU Ibiza 1-2 Barcelona haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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