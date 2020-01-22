MAÇ SONUCU Ibiza 1-2 Barcelona - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri MAÇ SONUCU Ibiza 1-2 Barcelona

MAÇ SONUCU 1-2

MAÇ SONUCU Ibiza 1-2 Barcelona

son 32 turunda , 2. Lig ekibi 'yı 'ın 72 ve 90+4'te attığı gollerle 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

son 32 turunda , ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Ibiza, Caballe'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

71. dakikada Barcelona, 'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

90+5'te tekrar sahneye çıkan Griezmann, Katalan ekibini son 16 turuna taşıdı.

  1. 23.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU Ibiza 1-2 Barcelona haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN