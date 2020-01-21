MAÇ SONUCU Braga 2-1 Sporting Lizbon
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Braga'ya 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Braga ile karşılaştı.
Braga Belediyesi Stadı'nda oynanan karşılaşamaya iyi başlayan Braga, 8. dakikada Ricardo Horta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Sporting Lizbon, 44. dakikada Jeremy Mathieu ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci devrede Sporting Lizbon'da Yannick Bolasie, 61. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibinin eksilmesini iyi değerlendiren Braga, 90. dakikada Paulinho'nun fileleri havalandırmasıyla mücadeleyi 2-1 kazanarak kupada adını finale yazdırdı.
Maçın uzatma bölümünde futbolcular arasında yaşanan gerilimin ardından Sporting Lizbon'da Mathieu ve Eduardo Henrique, Braga'da ise Eduardo kırmızı kart gördü.
Medipol Başakşehir, 20 Şubat'taki Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.
- 22.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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